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Ученые: Активность мозга указывает на социально значимых людей

Вторник, 24 Июля 2018 14:21
Ученые: Активность мозга указывает на социально значимых людей Фото из открытых источников

Ученые из США провели довольно интересный эксперимент с участием студентов-первокурсников, по итогам которого была приоткрыта завеса тайны над процессом определения наиболее социально значимых для общества индивидов.

 

Известно, что одна из самых эффективных стратегий комфортного сосуществования в социуме — это контакт с его членами, которые являются самыми социально полезными. Такая стратегия минимизирует стресс, который возникает в процессе интеграции в новый социум, и в целом является самой действенной.

 

Ученые, однако, до сих не знают, как именно общество определяет, какой из его членов станет социально значимым. Новое исследование, проведенное сотрудниками Стэнфордского университета, указывает на то, что самые социально значимые члены общества определяются спонтанным образом.

 

Эксперимент, по итогам которого был сделан такой вывод, открыл еще кое-что интересное — оказалось, что так называемая "сеть ментализации", образуемая префронтальной и задней медиальной корой, височными долями и височно-теменным узлом головного мозга, умеет определять, кто из членов социума является значимым, а кто нет. Ученые выяснили это, когда следили за мозговой активностью студентов-добровольцев, показывая им фотографии с другими студентами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости активность мозга
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