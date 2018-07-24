В Роскосмосе опровергли слухи о запрете, который не дает афроамериканцам летать на "Союзах"

Роскосмос никогда не запрещал афроамериканцам летать на российских космических кораблях "Союз", то есть все соответствующие обвинения в расизме — полная чушь. Об этом заявил официальный представитель отечественной госкорпорации Владимир Устименко.
Слухи о том, что в Роскосмосе существует негласный запрет, не позволяющий запускать афроамериканцев в космос при помощи кораблей "Союз", появились в США.
В частности, о чем-то подобном говорили в начале этой недели в американском Центре стратегических и международных исследований — модератор состоявшейся здесь сессии предположил, что Роскосмос виноват в том, что с 2011-го года ни один из американских темнокожих астронавтов не был доставлен в космическое пространство на борту российского корабля.
"С тех пор, как в 2011 году закрыли программу "Шаттл", корабли Роскосмоса доставили на орбиту пятьдесят с лишним американских астронавтов, но среди них не было ни одного афроамериканца, что очень странно", — заявили американцы.
В ответ представитель Роскосмоса сказал, что расовые признаки никогда не применялись для отбора астронавтов, то есть никакого расизма в Роскосмосе нет. А вот американской стороне следовало бы обратить внимание на свои расистские предположения.
О пытках в ярославской колонии стало известно международной общественности (смотрите видео ниже. 18+...
Многие люди видят лицо Бога в красоте природы, но лишь немногие из них создают что-то уникальное, на...
Благодаря пенсионной реформе у россиян будет пенсия, о которой можно только мечтать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.