В Роскосмосе опровергли слухи о запрете, который не дает афроамериканцам летать на "Союзах"

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Роскосмос никогда не запрещал афроамериканцам летать на российских космических кораблях "Союз", то есть все соответствующие обвинения в расизме — полная чушь. Об этом заявил официальный представитель отечественной госкорпорации Владимир Устименко.

Слухи о том, что в Роскосмосе существует негласный запрет, не позволяющий запускать афроамериканцев в космос при помощи кораблей "Союз", появились в США.

В частности, о чем-то подобном говорили в начале этой недели в американском Центре стратегических и международных исследований — модератор состоявшейся здесь сессии предположил, что Роскосмос виноват в том, что с 2011-го года ни один из американских темнокожих астронавтов не был доставлен в космическое пространство на борту российского корабля.

"С тех пор, как в 2011 году закрыли программу "Шаттл", корабли Роскосмоса доставили на орбиту пятьдесят с лишним американских астронавтов, но среди них не было ни одного афроамериканца, что очень странно", — заявили американцы.

В ответ представитель Роскосмоса сказал, что расовые признаки никогда не применялись для отбора астронавтов, то есть никакого расизма в Роскосмосе нет. А вот американской стороне следовало бы обратить внимание на свои расистские предположения.