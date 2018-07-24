Вторник 24 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» В Роскосмосе опровергли слухи о запрете, который не дает афроамериканцам летать на "Союзах"

В Роскосмосе опровергли слухи о запрете, который не дает афроамериканцам летать на "Союзах"

Вторник, 24 Июля 2018 13:53
В Роскосмосе опровергли слухи о запрете, который не дает афроамериканцам летать на &quot;Союзах&quot; Фото из открытых источников

Роскосмос никогда не запрещал афроамериканцам летать на российских космических кораблях "Союз", то есть все соответствующие обвинения в расизме — полная чушь. Об этом заявил официальный представитель отечественной госкорпорации Владимир Устименко.

 

Слухи о том, что в Роскосмосе существует негласный запрет, не позволяющий запускать афроамериканцев в космос при помощи кораблей "Союз", появились в США.

 

В частности, о чем-то подобном говорили в начале этой недели в американском Центре стратегических и международных исследований — модератор состоявшейся здесь сессии предположил, что Роскосмос виноват в том, что с 2011-го года ни один из американских темнокожих астронавтов не был доставлен в космическое пространство на борту российского корабля.

 

"С тех пор, как в 2011 году закрыли программу "Шаттл", корабли Роскосмоса доставили на орбиту пятьдесят с лишним американских астронавтов, но среди них не было ни одного афроамериканца, что очень странно", — заявили американцы.

 

В ответ представитель Роскосмоса сказал, что расовые признаки никогда не применялись для отбора астронавтов, то есть никакого расизма в Роскосмосе нет. А вот американской стороне следовало бы обратить внимание на свои расистские предположения.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Роскосмос
Главное за сутки
Изъятые у японской делегации на Курилах телефоны находятся у таможенников Изъятые у японской делегации на Курилах телефоны находятся у таможенников Спутниковые телефоны, изъятые сотрудниками таможенных органов Сахалинской области у японской делегации при посещении южной части Курильских островов, являются вещественными доказательствами по административным делам и пока не подлежат возврату, заявила во…
Хейли: Россия никогда не станет другом США Хейли: Россия никогда не станет другом США Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что российская сторона никогда не станет «другом» США. Об этом она сказала в интервью CBN. По словам Хейли, Соединенные Штаты не доверяют России…
ООН открестилась от операции по вывозу «Белых касок» из Сирии ООН открестилась от операции по вывозу «Белых касок» из Сирии ООН не имела отношения к организации вывоза более 420 активистов организации "Белые каски" из Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы не имеем отношения к…
Читайте также
Ученые выяснили, почему мы слышим звук моря в ракушках Ученые выяснили, почему мы слышим звук моря в ракушках Ученые из Соединенных Штатов Америки, сосредоточившиеся на изучении звуков моря, доносящихся из ракушек, сделали страшный вывод — оказывается, что это никакое не море. Из ракушек, по словам исследователей, мы слышим…
Мы люди только на 43%: ученые раскрыли невероятную правду Мы люди только на 43%: ученые раскрыли невероятную правду Человеческий организм состоит из человеческих клеток всего на сорок три процента. Столь невероятный вывод сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки, которые выяснили, что люди в основном состоят из бактерий. Микроорганизмы,…
В Йеллоустоуне обнаружены растущие трещины В Йеллоустоуне обнаружены растущие трещины Руководству национального парка Гранд-Титон, расположенного в шестнадцати километрах от Йеллоустоуна, пришлось закрыть некоторые районы парка из-за появившихся на поверхности земли трещин, которые, к тому же, стремительно растут. Ученые, однако, говорят,…
Тема дня
Пытки в ярославской колонии. Альтернативный взгляд Пытки в ярославской колонии. Альтернативный взгляд

О пытках в ярославской колонии стало известно международной общественности (смотрите видео ниже. 18+...

Фото
Уникальное дерево-церковь, которое можно увидеть в Новой Зеландии Уникальное дерево-церковь, которое можно увидеть в Новой Зеландии

Многие люди видят лицо Бога в красоте природы, но лишь немногие из них создают что-то уникальное, на...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Благодаря пенсионной реформе у россиян будет пенсия, о которой можно только мечтать.

Еще »
Самые популярные материалы
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.