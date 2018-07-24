Учёные установили точную скорость движения нейтрино

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Частицы нейтрино движутся не быстрее скорости света, то есть, сделанное несколько лет назад предположение о том, что нейтрино быстрее света, оказалось не соответствующим действительности. Такое заявление сделали ученые из разных стран мира, объединившиеся для установления точной скорости нейтрино.

Ученые, в частности, провели эксперимент, по итогам которого выяснилось, что частицы нейтрино, источником которых является удаленная от нашей планеты на четыре миллиона световых лет галактика, прилетают на Землю на одну миллиардную долю секунды позже, чем свет от этого же звездного скопления.

То есть, нейтрино совсем незначительно, но медленнее света. И уж точно не быстрее — особенно подчеркивают исследователи, опровергшие мнение, существовавшее с 2011-го года.

"Частицы нейтрино оказались менее быстрыми, чем свет. То есть, скорости нейтрино и света вполне сравнимы, но частицы все-таки движутся с незначительным отставанием", — говорят авторы международного исследовательского проекта.

Теперь ученые пытаются понять, как так вышло, что в 2011 году детектор частиц OPERA зафиксировал пролет нейтрино, скорость которого была выше световой.