Физики довели разрешение электронного микроскопа до 0,04 нанометра

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Точность современных электронных микроскопов достигла той степени, при которой можно не только рассматривать отдельные атомы, но и изучать их свойства. О новой технологии электронной микроскопии пишет авторитетное научное издание Nature.

Технология, о которой идет речь, получила название EMPAD. Ученые уже применили ее, например, для визуального изучения двухслойного дисульфида молибдена, толщина каждого слоя которого составила всего один атом.

"Разрешающая способность EMPAD составляет 0.039 нм — это меньше, чем диаметр самых маленьких атомов, который обычно составляет 0.1 - 0.2 нм. То есть, можно говорить о рекордной разрешающей способности, которая превращает электронный микроскоп EMPAD в самую маленькую в мире линейку", — говорит сотрудник Корнеллского Университета, Сол Грунер.

Авторы технологии EMPAD уверены, что она обладает определенным потенциалом в исследованиях живых клеток.

"Энергия используемого нами луча несколько ниже обычной для электронной микроскопии, поэтому мы можем наблюдать за протекающими в клетках микробиологическими процессами без какого-либо вреда для клеточной структуры", — отмечают исследователи.