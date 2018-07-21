Ученые рассказали об «иллюзии контроля» у людей

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Люди подвержены как завышению, так и недооценке контроля. Они действуют так, как будто контролируют то, чего не контролируют, а там где нужен контроль, считают, что не в состоянии делать это.

Иллюзия контроля представляет собой одну из нескольких «положительных иллюзий». Они могут быть полезными, если они побуждают предпринимать уверенные действия и предотвращать уныние. Но также они могут приводить к упорству там, где усилия бесполезны, где результаты не положительны, считает психолог из Школы бизнеса Хааса при Калифорнийском Университете в Беркли.

Люди настолько переоценивают свою способность контролировать ситуацию, что это может привести к трагическим и дорогостоящим ошибкам, таким, как отказ от прохождения медицинского лечения и ложное убеждение, что, например, рак можно вылечить с помощью хороших мыслей или смеха.

Это касается не только личных историй, к примеру, корпорации стремятся влиять на восприятие потребителей своей продукции с помощью рекламы. На самом деле доказательств ее эффективности мало, но владельцы бизнеса уверены, что деньги тратятся не впустую и позволяют контролировать потребительский выбор через рекламу.

Чтобы проверить теорию эффективности рекламы, компании должны провести рандомизированные контролируемые испытания, в которых потребители выбираются наугад для просмотра рекламы, а другие совершают покупки без рекламы. Но этого не делается.

Когда некоторые компании проверяли, работает ли их реклама, они часто получали удивительные результаты, такие как откровение eBay о том, что доходность от его рекламных инвестиций на самом деле отрицательна.

Так что же, разумнее думать, что мы не в состоянии контролировать ничего? Это тоже плохо, так как может привести к противоположной ошибке – недостаточной уверенности в том, что мы можем хоть что-то контролировать, что может привести к упущенным возможностям и жизненным проблемам.

В этом случае люди не могут взять под контроль ситуации, которые могли бы контролировать. Неспособность оценить то, как мы контролируем наши собственные судьбы, может привести к отказу от решения проблемы, чем в случае уверенности, что мы бы могли контролировать ситуацию. Это можно проследить в борьбе с вредными привычками.

Взять, например, снижение веса. Те, кто имеют избыточный вес, хотели бы похудеть, и логично, что к этому приведет поведение «меньше пончиков и больше усилий». Но многие смирились, особенно после того, как ожирение официально признано болезнью.

Такое официальное обозначение заставляет людей чувствовать себя не в состоянии контролировать свой вес. В исследовании ученые случайным образом распределили между участниками доступ к информации о данном заявлении. В итоге это сообщение привело к отказу тучных людей от намерения прибегать к диетам.

Полезно иметь мужество быть честным с самим собой в том, насколько вы хороши в контроле над вашей жизнью, и где ваши усилия, скорее всего, окупятся. Это требует доказательств, основанных на фактах и обусловленных честностью перед самим собой, а не попыток выдать желаемое за действительное. Это будет хорошей калибровкой вашей уверенности, и приведет к большим шансам, что настойчивость окупится.