Четверг 19 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Итальянцы выращивают в море невероятный подводный огород

Итальянцы выращивают в море невероятный подводный огород

Четверг, 19 Июля 2018 12:09
Итальянцы выращивают в море невероятный подводный огород Фото из открытых источников

В прибрежных водах Генуи (город на севере Италии) расположено нечто, что на первый взгляд выглядит как подводная база каких-нибудь инопланетян. Но если присмотреться повнимательнее, то окажется, что это... подводный огород.

 

Проект, который получил название "Сад Немо", представляет собой экспериментальное воплощение концепции, созданной в 2012 году специалистами компании Ocean Reef Group. Система, разработанная ими, позволяет выращивать культурные растения в особых прозрачных сферах.

 

Зачем выращивать растения под водой? Вопрос очень комплексный, но если вкратце, то море, как утверждают авторы концепции, представляет собой бесплатный энергетический контейнер с постоянными свойствами, который можно и нужно использовать в практических целях, поэтому подводный огород на самом деле является вполне логичной и естественной штукой.

 

Какие-нибудь фруктовые деревья или пшеницу под водой выращивать бессмысленно, однако некоторые культуры чувствуют себя в подводном огороде отлично — это, например, помидоры, соя, чеснок, бобы, мята, розмарин и разнообразные медицинские растения.

 

На текущем этапе подводный огород является слишком дорогим, чтобы окупаться за счет продажи выращенных в нем культур, однако авторы идеи уверены, что в будущем такой вид фермерства все-таки удастся сделать окупаемым.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Огород
Главное за сутки
Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин как российский лидер лично несет ответственность за приписываемое РФ вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Такое мнение глава Белого дома выразил…
К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. «Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической…
В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» Киев готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Он отметил, что такое соглашение возможно…
Читайте также
Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Статьи скандально известного хирурга Паоло Маккиарини были отозваны из авторитетного медицинского издания The Lancet. Комментируя свое решение, редакторы журнала отметили, что научный подлог, созданный Маккиарини, привел к смерти нескольких пациентов,…
Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта На протяжении многих лет швейцарские исследователи пытались разгадать тайну древнего артефакта – листа папируса, на котором с обеих сторон были начертаны какие-то символы. Совсем недавно загадка была решена. Папирус хранил…
Ученые назвали несколько ошибок мышления неуверенных людей Ученые назвали несколько ошибок мышления неуверенных людей Английские ученые назвали несколько ошибок мышления неуверенных людей. Эти знания помогут вам решить проблему и почувствовать себя счастливее. Некоторые из них являются незаметными шаблонами, и когда вы узнаете о них,…
Тема дня
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина

На фоне форменной истерики и натуральной оголтелой травли, устроенной президенту США Дональду Трампу...

Фото
Сатана тоже купается или ванна Дьявола Сатана тоже купается или ванна Дьявола

Местечко Уаи-О-Тапу в Новой Зеландии имеет множество бурлящих и кипящий геотермальных достопримечате...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?

Еще »
Самые популярные материалы
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Прозрение НАТО и сила России Прозрение НАТО и сила России
Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос
Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.