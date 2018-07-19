Итальянцы выращивают в море невероятный подводный огород

В прибрежных водах Генуи (город на севере Италии) расположено нечто, что на первый взгляд выглядит как подводная база каких-нибудь инопланетян. Но если присмотреться повнимательнее, то окажется, что это... подводный огород.
Проект, который получил название "Сад Немо", представляет собой экспериментальное воплощение концепции, созданной в 2012 году специалистами компании Ocean Reef Group. Система, разработанная ими, позволяет выращивать культурные растения в особых прозрачных сферах.
Зачем выращивать растения под водой? Вопрос очень комплексный, но если вкратце, то море, как утверждают авторы концепции, представляет собой бесплатный энергетический контейнер с постоянными свойствами, который можно и нужно использовать в практических целях, поэтому подводный огород на самом деле является вполне логичной и естественной штукой.
Какие-нибудь фруктовые деревья или пшеницу под водой выращивать бессмысленно, однако некоторые культуры чувствуют себя в подводном огороде отлично — это, например, помидоры, соя, чеснок, бобы, мята, розмарин и разнообразные медицинские растения.
На текущем этапе подводный огород является слишком дорогим, чтобы окупаться за счет продажи выращенных в нем культур, однако авторы идеи уверены, что в будущем такой вид фермерства все-таки удастся сделать окупаемым.
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