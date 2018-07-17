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Обнаружен затопленный 113 лет назад российский крейсер

Вторник, 17 Июля 2018 14:15
Обнаружен затопленный 113 лет назад российский крейсер Фото из открытых источников

На дне Японского моря был обнаружен крейсер Российского императорского флота "Дмитрий Донской", получивший серьезные повреждения по итогам Цусимского сражения и затопленный экипажем.

 

Крейсер "Дмитрий Донской", как сообщают нашедшие его исследователи, пролежал на дне моря сто тринадцать лет, поэтому сам по себе факт его обнаружения является экстраординарным событием.

 

"Нам удалось найти корпус "Дмитрия Донского" на глубине четыреста тридцать четыре метра. Погибший корабль расположен в километре и трех сотнях метров от южнокорейского острова Уллындо", — говорят представители компании Shinil Group, которая осуществляла поиски крейсера на протяжении нескольких последних лет.

 

Исследователи подтвердили, что речь идет именно о "Дмитрии Донском" — было, в частности, обнаружено название корабля, написанное на его задней части. Крейсер серьезно пострадал в ходе Русско-японской войны, однако его палуба сохранилась довольно неплохо — сообщается, например, о сохранившихся на палубе 152 и 203 мм орудиях.

 

"Дмитрий Донской" был построен в 1883 году и затоплен в 1905. Сейчас, спустя сто с лишним лет, корабль Российского императорского флота планируется поднять на поверхность.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости корабль
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