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В Китае обнаружили наскальное изображение лица возрастом 7 тыс лет

Вторник, 17 Июля 2018 10:48
В Китае обнаружили наскальное изображение лица возрастом 7 тыс лет Фото из открытых источников

Необычную археологическую находку сделали китайские ученые, исследовавшие песчаник, расположенный во Внутренней Монголии, что на севере КНР. Здесь обнаружился наскальный рисунок с изображением человеческого лица, сделанный около семи тысяч лет назад.

 

По данным информагентства "Синьхуа", размеры изображения составляют пятьдесят семь на шестьдесят пять сантиметров. На рисунке изображено лицо с довольно крупными глазами, ртом эллиптической формы, а также зубами, обозначенными в виде четырех вертикальных линий во рту.

 

"Если сравнивать этот рисунок с другими подобными, обнаруженными в этой местности ранее, то можно отметить, что он сделан заметно более аккуратно — древний художник использовал более плавные линии и в целом хорошенько постарался. Плюс, этот рисунок значительно более крупный, чем другие", — говорит У Цзяцай, исследователь наскальной живописи из Педагогического университета Внутренней Монголии.

 

По словам ученого, найденный во Внутренней Монголии рисунок поможет в исследованиях, в рамках которых эксперты изучают миграцию древних жителей Китая. Наскальная живопись, особенно столь древняя, является довольно важным компонентом таких исследований.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Наскальные рисунки
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