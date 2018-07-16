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Ученые: Туринская плащаница - подделка

Понедельник, 16 Июля 2018 14:49
Ученые: Туринская плащаница - подделка Фото из открытых источников

Туринская плащаница, представляющая собой важную реликвию для христиан, может быть подделкой — заявляют ученые, обратившие внимание на нереалистичное расположение пятен на погребальном саване, в который, как считается, завернули снятое с креста тело Иисуса Христа.

 

Плащаницу, как необходимо отметить, официально не признает ни православная, на католическая церковь, однако статус реликвии у этого артефакта, несмотря на это, есть.

 

Люди, уверенные в подлинности реликвии, ссылаются на кровавые следы, которые присутствуют на разных участках савана. Однако ученые говорят, что пятна крови расположены на ткани слишком странно.

 

"Мы использовали манекен и искусственную жидкость, чтобы доказать, что такое расположение пятен, которое мы видим на Туринской плащанице, является полностью нереалистичным. Тело Иисуса не могло быть завернуто в эту так называемую реликвию, то есть, речь идет о подделке", — отмечают исследователи.

 

Предполагается, что Туринская плащаница является одной из многочисленных средневековых подделок, которыми оброс культ христианства. Артефакт, несмотря на это, все же обладает некоторой исторической ценностью.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости подделка
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