Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта

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На протяжении многих лет швейцарские исследователи пытались разгадать тайну древнего артефакта – листа папируса, на котором с обеих сторон были начертаны какие-то символы. Совсем недавно загадка была решена. Папирус хранил в себе медицинские знания, которым уже около двух тысяч лет.

Старинный артефакт находится в Базеле еще с XVI века. Когда-то он попал в руки швейцарскому юристу Базилиусу Амбербаху и с тех пор не давал покоя местным ученым. Загадочная рукопись имелась на обеих сторонах папируса, однако разгадать ее смысл длительное время не удавалось.

Лишь спустя несколько сотен лет исследователи смогли понять, о чем же гласит этот артефакт. Базельский папирус был подвержен сканированию, которое указало, что рукопись склеена из ряда слоев. После разделения артефакта стало ясно, что автор писал на греческом языке.

Сама же рукопись хранит в себе медицинские знания тех времен. Она описывает диагноз болезни, названной древним ученым «истерическое апноэ». Швейцарские исследователи пришли к выводу, что автором старинного артефакта может быть древнеримский врач Гален, который занимался научными изысканиями приблизительно в то самое время. После этого открытия ценность артефакта заметно возросла.