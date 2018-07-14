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Ученые назвали несколько ошибок мышления неуверенных людей

Пятница, 13 Июля 2018 23:16
Ученые назвали несколько ошибок мышления неуверенных людей Фото из открытых источников

Английские ученые назвали несколько ошибок мышления неуверенных людей. Эти знания помогут вам решить проблему и почувствовать себя счастливее.

 

Некоторые из них являются незаметными шаблонами, и когда вы узнаете о них, вы увидите, что они постоянны в своем появлении, отмечается в статье психолога Кентерберийского Университета.

 

Не предполагайте, что когда другие люди представляют свою идею (мнение), это означает, что они не открыты для альтернатив (ваших идей).

Не ищите никаких доказательств, что другие недовольны, разочарованы, не испытывают энтузиазма или каких-либо других негативных эмоций по поводу ваших идей. Вы можете предположить, что другие люди не хотят знать ваше мнение или вам нужно оставаться в изоляции. От таких мыслей никакого толка, кроме психологического истощения.

 

Не думайте, что если другие люди вас подвели, потому что им все равно.

В современном стремительном мире людям сложно всегда следить за всем, что они сказали или сделали. Если кто-то, как вам кажется, забыл о вас, возможно, это вовсе не так. Он может быть просто перегружен, переоценил свои возможности, или ему помешало что-то, о чем вы не знаете. Если вы склонны к отсутствию уверенности в себе, учтите этот факт, и не рассматривайте все как проблему. Попытайтесь не подходить к выводу, что вы в конце списка приоритетов.

 

Не предполагайте, что будет большой проблемой (или нет) для кого-то.

Неуверенным людям часто сложно изменить планы, им сложно, если они передумали что-либо делать. Если это произошло, не нужно думать о том, что другой человек будет злиться на вас и т.д. Возможно это не так. Имейте в виду, что угадать чужую точку зрения сложно.

 

Не предполагайте, что решение какой-либо проблемы будет сложным.

Люди часто чувствуют себя застрявшими в проблемах, которые кажутся неразрешимыми. А по факту несколько простых действий изменят все значительно. Даже решения, которые решают проблему всего на 1%, могут иметь большое значение.  Начало действий может открыть вам глаза на другие легкие изменения, которые вы можете сделать при небольших усилиях. Это касается и отношений. Эта проблема возникает и на уровне отношений. Если мы счастливы, мелочи не сильно нас беспокоят, если несчастливы, придираемся к мелочам. Немного усилий могут полностью изменить эмоции в ваших отношениях.

 

Не думайте, что другие люди знают, насколько вы им нравитесь.

Есть люди, которые, как нам кажется, играют особую роль в нашей жизни, и те, кто нам просто симпатичен. Пусть люди знают, когда они добавляют позитив в вашу жизнь. Если вы хотите установить более близкую связь с каким-то человеком, не следует предполагать, что он не так заинтересован в этом, как вы. Вы никогда не можете знать ничего об этом точно, до тех пор пока не сделаете первый шаг.

 

Не думайте, что другие люди знают, то же самое, что и вы.

Многие склонны предполагать, что любое знание, которое есть у них, является общим, то есть все остальные имеют такую же базу знаний, что и вы. Это может привести к тому, что вы не будете делиться своими мыслями, и никто не узнает о них. Также это приводит  к тому, что другие люди ошибаются или не делают то, что вы хотите. Если вы чего-то хотите от человека, нужно сказать ему, а не ждать пока он догадается (этого может и вовсе не случиться) или знает о том, что вам нужно.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Неуверенность в себе
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