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Ученый подсчитал массу космического мусора на орбите Земли

Пятница, 13 Июля 2018 14:35
Ученый подсчитал массу космического мусора на орбите Земли Фото из открытых источников

Масса космического мусора, который присутствует в околоземном пространстве, достигла впечатляющего показателя — говорит астроном Джонатан Макдауэлл, определивший, что мусорные объекты, летающие вокруг нашей планеты, суммарно весят более семи тысяч тонн.

 

А если учесть работающие орбитальные аппараты, то прибавится еще две тысяч тонн — добавляет ученый. Таким образом, общая масса запущенного людьми на орбиту барахла превышает девять тысяч тонн. Мусора было бы и больше, но он иногда все-таки сгорает в атмосфере или просто падает на Землю, чем в некоторой степени освобождает орбиту.

 

Ситуация, тем не менее, очень и очень тревожная — если так пойдет и дальше, то в один не очень прекрасный для космонавтики день люди вообще не смогут запустить в космос хоть что-нибудь, потому что космические аппараты будут уничтожаться сплошным мусорным заслоном.

 

Проблема усугубляется еще и тем, что отдельные мусорные объекты сталкиваются друг с другом, и распадаются на множество мелких частей. А ведь достаточно какого-нибудь, скажем, винтика, чтобы вывести из строя космический корабль за много миллионов долларов — отмечают специалисты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости космический мусор
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