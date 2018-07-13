Ученые выяснили, почему вождение опасно для здоровья

Сон за рулем, который каждый день уносит человеческие жизни по всему миру, оказался явлением, обусловленным самой сутью вождения автомобиля — выяснили ученые из Австралии, по словам которых, производимые автомобилем вибрации способствуют возникновению сонливости даже у хорошо отдохнувших водителей.
"Водителей начинает клонить в сон уже через пятнадцать минут поездки. И происходит так из-за специфических особенностей перемещения в автотранспорте, воздействующего на организм усыпляюще", — говорят авторы исследования, сотрудники расположенного в Мельбурне университета RMIT.
Все дело, по словам специалистов, в вибрациях, от которых никуда не деться при езде в автомобиле. Они влияют на частоту сердечных сокращений, понижая степень концентрации и в целом усыпляя людей. Особенно опасны низкочастотные вибрации, характерные для большегрузных автомобилей. Водители последних, как известно, чаще остальных засыпают за рулем и попадают в смертельные ДТП.
Что же делать? Ученые считают, что эффект можно было бы нивелировать, если бы производители автомобилей задумались о создании специальных кресел для водителей.
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