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Учёные: В Китае древние люди жили более 2 млн лет назад‍

Четверг, 12 Июля 2018 11:16
Учёные: В Китае древние люди жили более 2 млн лет назад‍ Фото из открытых источников

Китай был заселен предками современных людей уже около двух миллионов лез назад. Ученые сделали соответствующие выводы по итогам анализа артефактов, найденных на территории Китайской Народной Республики.

 

По данным информационного ресурса inforeactor.ru, археологам удалось обнаружить в Поднебесной древние орудия труда, указывающие на время заселения этой территории.

 

"Все говорит о том, что первые люди начали покидать Африканский континент и расселяться по Земле даже раньше, чем можно было вообразить в самых смелых предположениях. В Китае, например, люди жили уже два миллиона лет назад, и даже, возможно, раньше", — говорит Робин Деннелл, исследователь из Великобритании.

 

Орудия труда, которые позволили Деннеллу и его коллегам сделать такой вывод, были найдены в отложениях из песка и глины, расположенных в центральной части Китая. Речь идет, в частности, о богатых археологическими объектами отложениях в районе Шанчэна.

 

Ученые нашли здесь не только орудия труда, но и черепа древних коров, а также некоторые другие интересные вещи. Анализ орудий труда показал, что большей их части около полутора миллионов лет, однако некоторым древним скребкам даже больше двух миллионов лет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Древние люди
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