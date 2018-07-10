Ученые рассказали, как защитить психику детей от неудач

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Эксперты в области детской психологии разработали свод рекомендаций, которые помогут родителям защитить хрупкую детскую психику от неудач, поджидающих детей в суровых реалиях взрослого мира.

Неудачи, как пишет в посвященном рекомендациям психологов материале ресурс actualnews.org, провоцируют такие негативные эмоции, как разочарование. Если психика ребенка не подготовлена к таким вещам должным образом, то последствия могут быть самыми серьезными.

"Родители часто пытаются оградить свое чадо от реальных проблем, что приводит к печальным последствиям. То есть, действуя из самых благих побуждений, родители наоборот провоцируют сильные эмоциональные травмы. Поэтому очень важно правильно подготовить ребенка к реалиям окружающего мира", — говорят ученые.

Так что же делать? Самое главное — научить ребенка осознавать, что у каждого негативного события есть причины, которые можно и нужно анализировать.

"Избежать проблем невозможно. Эту простую истину нужно сообщать ребенку как можно раньше. Параллельно нужно учить ребенка справляться с максимально широким спектром возможных неудач, отмечая его успехи и обсуждая с ним те или иные проблемы", — добавляют эксперты.