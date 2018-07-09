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Почему люди думают, что все происходит не просто так

Понедельник, 09 Июля 2018 22:17
Почему люди думают, что все происходит не просто так Фото из открытых источников

Многие люди, особенно когда сталкиваются с невзгодами, считают, что «все происходит по какой-то причине». Судьба, предначертанность, расплата... Они уверены, что их жизнь управляется высшими силами, если не напрямую, то тонко и таинственно.

 

При этом люди видят доказательства этого в своих жизненных событиях. Эта убежденность настолько широко распространена, что мы обычно не считаем ее иррациональной или странной, отмечается в статье ученого из Торонтского Университета.

 

Этот тип мышления может иметь серьезные последствия, как положительные, так и отрицательные. С одной стороны это может облегчать восприятие жизненных ситуаций, но также может привести к разочарованию и страданию, когда случается несчастье.

 

Это представление о мире расходится с научным, которое говорит нам, что Вселенная является спонтанной и неуправляемой. Нет никакого плана или цели. Вещи не происходят по предполагаемым причинам, если, конечно, они не вызваны преднамеренными агентами, такими как мы. Так почему же так распространено такое убеждение о мироустройстве?

 

Человеческий мозг склонен повсюду искать и находить причины и последствия. Мы развили это умение как социальные животные, чтобы быть искусными в распознавании целенаправленных, преднамеренных действий со стороны других людей, а также со стороны хищников или добычи.

 

Эта способность была «одобрена» естественным отбором из-за ее ценности для выживания. Но нередко мы перебарщиваем, видя значимое в бессмысленном «шуме» и приписывая неслучайность случайным событиям. Это заставляет людей верить, что события контролируются чем-то сверхъестественным.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Убеждения
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