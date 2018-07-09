Ученые хотят научиться восстанавливать младенческую память

Наблюдая за тестовыми грызунами, канадские ученые узнали, что из головного мозга невозможно удалить воспоминания так, чтобы от них не осталось никакого следа. Это значит, что младенческие воспоминания, которые утрачиваются к началу сознательной жизни, можно восстанавливать.
По данным информационного портала actualnews.org, сотрудникам Университета Торонто удалось приблизиться к полному пониманию нейробиологических факторов, которые лежат в основе потери детских воспоминаний. И в этом исследователям помогли детеныши мышей.
"У детей просто нет эффективных когнитивных инструментов, при помощи которых они могли бы консолидировать воспоминания (в первую очередь — автобиографические) на ранних стадиях жизни. И эта проблема, как показали результаты нашего экспериментального исследования, характерна не только для людей, но и, например, для мышей", — рассказывают нейробиологи из Канады.
Ученым удалось восстановить детские воспоминания мышей. Выяснилось, что если подвергать особой стимуляции некоторые специфические клетки мозга, то воспоминания, которые, как казалось, были утрачены навсегда, снова появляются в памяти. Соответствующую технологию испытали на грызунах, и она показала довольно высокую эффективность. Теперь ученые готовятся к испытанию технологии на добровольцах, которые хотят вспомнить младенчество.
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