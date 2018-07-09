Учёные: Пауки могут летать с помощью электричества

Пауки научились использовать атмосферное электричество в практических целях задолго до того, как о нем узнали люди — пишут со страниц издания Current Biology биологи из Великобритании, сосредоточившиеся на изучении необычных способностей пауков.
Считается, что пауки являются далекими от аэронавтики существами, однако ученые говорят, что это мнение ошибочное — некоторые пауки, как показывают наблюдения, прекрасно умеют летать, используя для этого своеобразные конструкции из паутины и растворенное в воздухе электричество.
"Пауки делают из паутины что-то вроде параплана, при помощи которого преодолевают значительные расстояния по воздуху. Но сколько-нибудь обычным их полет назвать очень трудно, потому что он никак не укладывается в привычные законы аэродинамики", — говорит сотрудники Бристольского университета Эрика Морли и Даниэль Роберт.
Изучая полеты пауков, Морли и Роберт предположили, что эти существа используют атмосферные электрические поля, чтобы перемещаться в пространстве.
"Все знают, что если потереть воздушный шар, то он будет магнититься. Вот на этом принципе и основаны летательные аппараты пауков, сделанные из паутины — сплетенная в виде веера паутина использует электростатический потенциал в качестве отталкивающей силы", — рассказывают ученые. Если вы ничего не поняли, то смотрите ниже видео, объясняющее процесс.
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