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Память четырехлетних детей разочаровала ученых

Понедельник, 09 Июля 2018 10:21
Память четырехлетних детей разочаровала ученых Фото из открытых источников

Эпизодическая память четырехлетних детей оказалась не столь развитой, как полагали ученые ранее — новейшее исследование показало, что в четыре года ребенок еще не может использовать свою эпизодическую память самым эффективным образом.

 

Выводы, полученные психологами из Великобритании по итогам масштабного исследования детской эпизодической памяти, появились на страницах научного издания Current Biology.

 

"Наш исследовательский проект показал, что в четыре года дети не могут осуществлять планирование, основанное на эпизодическое памяти. То есть, они не могут, например, выбирать правильный инструмент для решения специализированное задачи, если выбор основан на необходимости применения эпизодической памяти", — говорит автор исследования, сотрудник Сент-Эндрюсского университета Аманда Сид.

 

Ученые под руководством Сид давали детям головоломку, в которую нужно было вставлять монетки определенного размера для того, чтобы получить наклейки. Выяснилось, что дети могут успешно справляться с головоломкой только начиная с пяти лет, а для трех- и четырехлетних испытуемых эта задача оказалась слишком сложной.

 

Полученная учеными информация, как отмечается, расширяет научные представления о способности к планированию.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости память
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