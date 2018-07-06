В Крыму стартовал самый крупный археологический проект с участием волонтеров

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В этом году при поддержке фонда «Археология» на Керченском полуострове были организованны сразу два археологических лагеря. Подробнее - в материале Planet Today.

Один в поселке Яковенково и второй в крепости «Керчь». За полевой археологический сезон их посетят порядка 500 волонтеров. Это люди разных возрастов и профессий. На данный момент это самый крупный проект на Юге России по количеству привлекаемых волонтеров. В планах организаторов помочь в раскопках античного города Китей, боспорского некрополя Кыз-Аул и работы по расчистке и реконструкции в крепости «Керчь».

Руководитель по развитию фонда Археология Олег Марков,- Для нас важен каждый из этих объектов. Так например в 2017году на некрополе Кыз-Аул нашими волонтерами был расчищен античный склеп, в котором была найдена лучшая находка того сезона в Крыму, плита с эпитафией в которой упоминался боспорский царь Савромат II и некий переводчик с аланского. Благодаря таким артефактам можно с уверенностью говорить о том, что уже в древности Крымские правители контактировал с племенами Кавказа.

Интересно, что рядом с некрополем Кыз-Аул ведет свои раскопки археолог Владимир Храшановский изучающий уже средневековые аланские погребения, время, когда для этого народа Крым стал новой родиной. Волонтеры фонда помогают так же и в этих работах.

Так же в том году волонтерами было обнаружено интересное погребение с младенцем, у которого была зафиксирована прижизненная деформация черепа. Журналисты назвали его погребением «инопланетянина». На самом деле этот обряд был типичен в среде сарматов проживавших на территории Крыма.

Работы в крепости «Керчь» будут проводиться уже второй год. В прошлом году в них участвовало не много людей, но в этом году труды волонтеров были замечены и на исследования был выделен Президентский грант. В планах на этот сезон произвести расчистку одного из перспективных экспозиционных объектов – редюита обратного пути, а так же подземного выхода из него в крепостной ров. Так же в планах расчистка оружейного капонира.

Руководитель по развитию фонда Археология Олег Марков,- В данный момент перед ребятами стоит непростая задача. Ведь тот же подземный вход в крепостной ров долгое время использовался для отбросов с свинофермы располагавшейся на территории крепости. Сами можете представить, что это за работа. Зато уже сейчас решено, что после расчистки редюита будет частично реконструирована боевая площадка его второго этажа. Посетители крепости смогут лично понять, как себя чувствовали её защитники.

В данный момент приехало уже более 100 волонтеров. Причем среди них есть и граждане сразу нескольких европейских стран. Работы будут продолжаться вплоть до начала осени. Все работы ведутся под контролем ученых Института Археологии РАН и сотрудников Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.