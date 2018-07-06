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Ученые: Тестостерон склонил мужчин к дорогим и статусным товарам‍

Пятница, 06 Июля 2018 09:43
Ученые: Тестостерон склонил мужчин к дорогим и статусным товарам‍ Фото из открытых источников

Гормон тестостерон может весьма неожиданным образом воздействовать на социальное поведение мужчин, заставляя их, в частности, покупать дорогие статусные вещи. Исследование, посвященное этому аспекту хорошо, как казалось, изученного гормона, появилось на страницах издания Nature Communications.

 

"Эксперименты на животных показывают, что гормоны самым непосредственным образом влияют на социальное поведение. А что же у людей? Да то же самое!", — заявляет Хилке Плассманн, маркетолог из парижской Сорбонны.

 

Ученые провели довольно простой опыт, в рамках которого разделили мужчин-добровольцев на две группы и выдали им особые "пластыри", повышающие уровень тестостерона. Вот только одной из групп достались пластыри-пустышки.

 

"Мы показывали участникам эксперимента фотографии с разнообразными дорогими товарами — часами, машинами, одеждой, и просили выбрать позиции, которые им нравятся. Мужчины, у которых был реально повышен тестостерон, демонстрировали склонность с наиболее дорогим и статусным вещам от самых престижных брендов", — отмечают авторы исследования.

 

Вот такой вот интересный опыт, результаты которого наверняка заинтересуют маркетологов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Тестостерон
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