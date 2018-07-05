В Амстердаме на дне каналов обнаружили 700 тыс исторических находок‍

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Археологические раскопки, которые были организованы в Амстердаме в рамках проекта по расширению системы городского метрополитена, позволили ученым обнаружить несколько сотен тысяч (!) самых разнообразных артефактов.

Ценных предметов оказалось так много, что археологи даже сделали специальный каталог, посвященный им — пишет сайт klady.info

По данным ресурса, уникальный археологический проект стал возможен благодаря решению властей Амстердама разрыть засыпанные когда-то каналы реки Амстел.

"Каналы Амстела под названием Рокин и Дамрак были засыпаны давным-давно, чтобы создать новые улицы. Но в начале двадцать первого века было решено строить новые ветки метро, поэтому на месте засыпанных каналов начались строительные работы. Очень скоро оказалось, что здесь таится огромное количество исторических артефактов", — рассказывают эксперты.

Общее количество предметов, найденных археологами, составило семьсот тысяч. Чего здесь только нет! Археологи обнаружили редкие монеты и ценные украшения, разнообразные бытовые безделушки и предметы из повседневного обихода, посуду, инструменты, оружие, и многое-многое другое.