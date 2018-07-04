Ученые: Женщины устойчивее к психомоторным заболеваниям

Генетические особенности, созданные эволюцией для того, чтобы женский организм мог легче переносить беременность, являются фактором, который лежит в основе природной защиты женщин от разнообразных психомоторных заболеваний.
Такой вывод сделали ученые из Университета Мэриленда в Балтиморе (Соединенные Штаты Америки), которые сконцентрировались на изучении эпигенетических явлений, объясняющих некоторые интересные гендерные различия.
"Любые стрессовые ситуации, в которые попадает материнский организм во время беременности, самым непосредственным образом отражаются на плоде, поэтому биологический механизм, в результате которого в плаценте повышается концентрация определенных эпигенетических модификаторов, заставляющих некоторые гены работать в специальном защитном режиме, является чрезвычайно важным", — говорит Доктор Трейси Бэйл.
Именно благодаря этому биомеханизму, как удалось выяснить ученым под руководством Бэйл, женщины лучше защищены от психомоторных и нейропсихических заболеваний.
Это, в частности, синдром дефицита внимания, некоторые типы шизофрении, а также некоторые расстройства аутистического спектра.
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