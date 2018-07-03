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Российские физики раскрыли сущность "квантовых вампиров"

Вторник, 03 Июля 2018 14:08
Российские физики раскрыли сущность &quot;квантовых вампиров&quot; Фото из открытых источников

Именуемые "квантовыми вампирами" частицы света, для которых характерно отсутствие следов при столкновениях, стали предметом исследования, осуществленного сотрудниками МИЭТ, НИЯУ МИФИ и МГУ. Выводы российских физиков появились на страницах издания Optica.

 

"Нам удалось представить теоретические и экспериментальные доказательства того, что эффект "квантовых вампиров" можно увидеть и при наблюдениях классических тепловых состояний светового излучения. То есть, в основе эффекта все-таки не квантовая перепутанность, а классические корреляции", — заявил сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Катамадзе.

 

Эффект, о котором говорит Катамадзе, был открыт группой ученых из Российского квантового центра четыре года назад. Физики, изучавшие запутанные световые частицы, обнаружили нечто очень странное — если один из запутанных фотонов "уничтожить" при помощи полупрозрачного зеркала, то этот факт никак не скажется на остальных частицах.

 

"Частицы исчезали бесследно и не оставляли "тень", то есть, не нарушали запутанность других частиц. Именно поэтому в названии эффекта и присутствует слово "вампиры". Однако новые исследования показали, что этот интересный феномен обусловлен классической, а не квантовой физикой", — рассказывают российские физики.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Физики
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