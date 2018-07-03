Ученые выяснили, чего действительно хотят одинокие женщины

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Чего действительно хотят одинокие женщины? Что в их жизни является приоритетным? Сотни женщин участвовали в опросе, благодаря чему были получены ответы на эти и другие вопросы.

Мир изменился за последние десятилетия очень сильно. Согласно данным переписи населения, юные двадцатилетние невесты – явление прошлого. Впервые невесты никогда не были старше, чем сейчас, в среднем это 27,4 года, возраст мужчин, задумывающихся о браке еще больше – около 30 (29,5, если быть точным).

Уже исходя из этих цифр можно сделать вывод, что брак не находится в верхней части списка жизненных приоритетов для тех, кому больше двадцати, но меньше тридцати. А как же женщины в возрасте от тридцати до сорока? Как вы думаете, что является их приоритетом №1?

Это был вопрос, исследуемый Hill Holiday’s Origin совместно с Match Media Group. Было опрошено более 1200 человек. Номером один в приоритете одиноких женщин была независимость. Почти половина (44%) сказали, что это самое важное для них.

Еще одним приоритетом является создание карьеры. Треть одиноких женщин (34%) считают довольно важным и это. На третьем месте оказалось финансовое благополучие. Более четверти женщин (27%) заявили об этом.

А где же брак? Разве одинокие женщины не должны быть одержимы желанием выйти замуж? Ведь это то, что мы постоянно видим в рекламе, фильмах, телешоу. Дело в том, что исследование, как раз таки было мотивировано в значительной степени тем, что поп-культура пропускает многое, что касается одиноких женщин.

56% женщин-одиночек сказали, что они не были справедливо представлены в кино, а 44% сообщили то же самое о рекламе. В опросе только 20% одиноких женщин заявили, что вступление в брак является их приоритетом № 1. Это ставит его на четвертое место, после карьеры и финансов.

Как насчет иметь детей? Только 8% одиноких женщин назвали эту цель приоритетной. И это меньше, чем количество желающих повышения в должности (12%). Путешествия были в два раза важнее, чем наличие детей, а создание карьеры было названо приоритетом № 1 более чем в четыре раза чаще желания иметь детей