Французские ученые раскрыли тайну происхождения древнеегипетской косметики‍

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Французские ученые, исследовавшие косметические средства, сохранившиеся до наших дней со времен Древнего Египта и Древней Греции, сделали ряд выводов, важных для понимания исторической роли косметики.

Оказалось, в частности, что обитатели долины Нила начали использовать косметику (например, синтетические белила из соединений свинца) уже три с половиной тысячи лет назад.

"Древние египтяне, как нам удалось установить, довольно неплохо разбирались в химии, поэтому синтез косметических веществ осуществлялся ими вполне успешно. Это доказывается белилами на основе карбоната свинца — им египтяне заменили природный белый пигмент церуссит, которым пользовались до того, как стали синтезировать белила", — говорит сотрудник Луврского музея Виолан Жамме.

Роль косметики, что интересно, была не только декоративной, но и очень даже прикладной — токсичные соединения свинца использовались древними египтянами для защиты от паразитов.

"Анализ древнеегипетских косметических средств указывает на то, что соответствующая промышленность была очень хорошо развита в долине Нила уже три или даже три с половиной тысячи лет назад", — отмечают ученые.