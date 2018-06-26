Американские ученые прекратили самый скучный эксперимент в истории

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Эксперимент, в рамках которого физики из Соединенных Штатов Америки следили за ходом часов в течение почти полутора десятков лет, был признан одним из самых скучных в истории науки и прекращен. О завершении скучного эксперимента сообщили сотрудники Университета штата Монтана.

Ученые вооружились дюжиной самых точных в мире часов и на протяжении четырнадцати лет следили за неизменностью физических законов, наблюдая за часами. Эксперимент, который и в самом начале выглядел скучновато, к своему концу превратился в какой-то апофеоз скуки и уныния.

"Наука не всегда представляет собой что-то интересное и захватывающее. Слово "эксперимент" вызывает в сознании у обывателей какие-то яркие образы, но к нашему эксперименту они не относятся, будьте уверены. Это реально скучно, следить за точностью хода двенадцати часов на протяжении четырнадцати лет", — говорят физики.

Зато теперь ученые знают, что законы физики не меняются. Или меняются, но для того, чтобы заметить это, недостаточно четырнадцати лет. Или меняются, но нужно вооружиться чем-то более точным, чем атомные часы, чтобы осознать это. Да, получается, что эксперимент не помог ученым достичь поставленной цели. И это печально.