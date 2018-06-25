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"Роскосмос" показал, как стригут космонавтов на орбите

Понедельник, 25 Июня 2018 13:01
&quot;Роскосмос&quot; показал, как стригут космонавтов на орбите Фото из открытых источников

На официальном YouTube-канале ракетно-космической корпорации "Энергия" появился панорамный видеоролик (смотрите его ниже), который демонстрирует процесс стрижки в космических условиях.

 

Видео, как отмечают представители "Роскосмоса", раскрывает одну из главных тайн современности — теперь люди знают, как происходит стрижка в невесомости. И как же? При помощи какой-то особенной технологии? Бинго!

 

Для того, чтобы состриженные с головы космонавта волосы не разлетались по всей космической станции (а дело, если что, происходит на борту Международной космической станции), используется особая машинка для стрижки, представляющая собой помесь обычной машинки с... пылесосом.

 

Столь эффектное ноу-хау применяется астронавтами уже давно, то есть таким образом уже подстригли колоссальное число покорителей космоса. На видео от "Роскосмоса" можно наблюдать, как стригут Александра Мисуркина — роль "цирюльника", при этом, выполняет его коллега Антон Шкаплеров.

 

Стрижка, которую один российский космонавт сделал другому, впечатлила американского астронавта Джо Акабу, который предложил Шкаплерову три доллара за то, чтобы тот сделал ему такую же.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Роскосмос
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