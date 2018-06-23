Психологи представили советы от счастливых пар

Фото из открытых источников

Американские психологи провели опрос пятидесяти счастливых пар и общались неофициально со многими другими. Цель состояла в том, чтобы дать практические советы, которые могли бы помочь другим в создании долгосрочных счастливых союзов.

Научитесь ценить различия. Есть причина, по которой противоположности притягиваются. Это потому, что у каждого из них есть то, чего нет у другого. Часто различия ведут к постоянным конфликтам. Но эти пары воспринимали разногласия с признательностью и благодарностью. Они верили, что их различия добавляют нечто особенное в отношения.

Больше браков распадаются от равнодушия, чем от разногласий. Отношения требуют постоянного вклада, чтобы процветать. Многие лучше заботятся о своих авто, чем о браках. Мы понимаем, что не проехать долгий путь, не меняя масла, но мы месяцами не говорим «я люблю тебя», не отправляемся в романтический отпуск, не находим несколько часов, чтобы побыть наедине.

Решайте проблемы вовремя, не затягивайте, так как они, как правило, никуда не исчезают, и справиться с ними все труднее. В то время как разногласия и разочарования неизбежны во всех отношениях, с ними лучше разбираться раньше, чем позже.

Позаботьтесь о себе. Лучший подарок, который вы можете дать своему партнеру – это ваше благополучие. Чем здоровее и счастливее вы, тем больше можете предложить. Забота о себе включает в себя больше, чем то, что вы едите, сколько тренируетесь или спите, она подразумевает и вещи, питающие вашу душу.

Не принимайте ваши отношения как должное. Даже если вы думаете, что ваш брак настолько совершенен, что развод маловероятен, подумайте еще раз. Эта вера может привести к некоему самоуспокоению, не лучшим образом влияющему на отношения. Оставаться вместе – не цель счастливого брака, совместное процветание – вот его цель.

Не позволяйте накапливаться обидам. В попытке избежать конфликта многие из нас пытаются справиться с чувством гнева или разочарования. Но если мы не сможем избавиться от негативных эмоций, они превратятся в обиды и станут токсичным присутствием в отношениях.

Научитесь прощать. Ничто не разрушает фундамент брака быстрее, чем злоба. Это яд, постепенно разрушающий отношения. Хотя чувство разочарования, боли или раздражения неизбежно во всех близких отношениях, они могут исчезнуть, если вы этого хотите. Прощение не является одноразовым событием, это не всегда легко, но это возможно.