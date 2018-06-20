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В замке короля Артура обнаружили странную надпись

Среда, 20 Июня 2018 13:01
В замке короля Артура обнаружили странную надпись Фото из открытых источников

Надпись, которую 1300 лет назад сделал неизвестный автор на одном из камней в замке Тинтагель, в немалой степени удивила обнаруживших ее археологов — сообщает газета The Independent, отмечая, что речь идет о замке, который связан с легендой о короле Артура.

 

"Сам по себе факт обнаружения столь древнего образца британской письменности уже может поведать нам о многом. Например, о том, что уже в те далекие времена здесь проживали довольно умелые писцы — на их высокий уровень указывают особенности текста", — говорят археологи, изучившие таинственную надпись.

 

Среди латинских слов, которые составляли надпись, ученым удалось разобрать, например, слова "fili" (сын), "viri duo" (двое мужчин), а также имена "Titus" и "Budic". Что все это значило — непонятно даже приблизительно, однако ученые не теряют надежд на расшифровку.

 

Тинтагель, где был найден странный камень с письменами, связан с легендой о короле Артуре — согласно некоторым ее версиям, именно здесь родился будущий легендарный вождь. Который, если верить сказаниям, жил примерно в пятом - шестом веке нашей эры. Впрочем, достоверных подтверждений этих легенд все еще не существует.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Король Артур
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