Ученые обнаружили в янтаре останки лягушки возрастом 100 млн лет‍

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Лягушки обитали во влажных лесах тропиков еще в меловом периоде — палеонтологи, которые обнаружили застывшие в янтаре останки лягушки возрастом в сто миллионов лет, теперь знают это наверняка.

О том, что лягушки появились около двухсот миллионов лет назад, науке известно уже давно, однако до сих пор у ученых не было данных о раннем периоде эволюции этих земноводных, так как обнаружить окаменелости не удавалось.

"Но теперь нам удалось найти поистине уникальную вещь — лягушку, которая законсервировалась благодаря янтарю еще в доисторические времена. Эта находка уже рассказала нам о многом — например, мы знаем, что уже сто миллионов лет на Земле существовали дождевые леса подходящего для таких существ типа", — цитирует ученых научное издание Scientific Reports.

Находка, как уточняется, была сделана на территории Мьянмы — здесь проводили исследование палеонтологи, которых возглавил Лида Син, сотрудник Китайского геологического университета. Возраст лягушки ученые определили при помощи циркона, который содержался в тех же породах, что и янтарь. Лягушка, сохранившаяся лишь частично, относится к новому для науки виду, который получил название Electrorana limoae.