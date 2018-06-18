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Ученые рассказали, как подготовится к новым отношениям

Понедельник, 18 Июня 2018 20:01
Ученые рассказали, как подготовится к новым отношениям Фото из открытых источников

Иногда нужно отредактировать багаж информации об отношениях. Новые отношения похожи на наступающий восхитительный летний сезон, когда многие покидают дома и отправляются в путешествие. Но не все так радужно.

 

Когда мы уезжаем на долгое время, мы отправляемся с багажом и, собирая его, сталкиваемся с мыслями вроде «откуда мне знать, что погода не испортится», «брать ли это платье», «а вдруг мне понадобится та блузка» и так далее. Такие простые вопросы озадачивают нас. И неизменно, большинство людей пакуют слишком много одежды в ожидании «а если».

 

Этот стресс при упаковке багажа в некоторой степени похож на наши мысли о будущих отношениях. «А если» способно раздуть наш психологический багаж до невероятных размеров. Но если упаковать все, что кажется нужным для поездки, багаж становится тяжелым или вовсе неподъемным и превышает предел.

 

Точно так же, если нести все о прошлых связях, эта информация может быть слишком тяжелой, мешая наслаждаться новыми отношениями, отмечается в статье ученого Университета Джорджии. Поэтому важно редактировать этот багаж. А как решить, что именно брать с собой, а что не нужно? Берите то, что поможет получить максимальную пользу.

 

Согласно исследованиям, мы романтизируем прошлое. Другими словами, мы думаем, что это было лучше. Возможно. Но не факт, что это сработает сейчас. Так же, как красивая рубашка пятилетней давности вовсе не является таковой сейчас.

 

Прошлое имеет значение, но мешает «примерить» что-то новое, что могло бы сделать новые отношения еще лучше. Исследования показали, что, когда мы не можем выйти за рамки прошлого алгоритма действий, мы снова и снова сталкиваемся с одной и той же ситуацией. Так что часть нашего прошлого мы должны оставить позади, чтобы двигаться вперед, к обновленному пониманию и пространству.  

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Отношения
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