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Ученые: Биологические часы можно корректировать

Пятница, 15 Июня 2018 19:46
Ученые: Биологические часы можно корректировать Фото из открытых источников

Биологические часы тела меняют здоровье, но они могут быть исправлены. Понимание того, как время управляет жизнью, позволит принять эффективные меры.

 

Биологические часы по-прежнему связаны с большинством аспектов здоровья, настроения и производительности. Недавнее британское исследование британских специалистов из Biobank, в котором участвовало более 90 000 человек, недавно обратило внимание на то, как нарушение биологических часов влияет на психологию и физиологию человека и на обратную корреляцию.

 

Британское исследование использовало акселерометры в сотовых телефонах для наблюдения за тем, что бывает, если нормальная амплитуда человеческого существования (бодрствование днем и сон ночью) нарушается человеком.

 

Оказалось, что даже относительно небольшой сдвиг дневной активности на ночь связан с большой депрессией, биполярным расстройством, нестабильностью настроения, чувством одиночества, снижением статуса здоровья, ухудшением когнитивных процессов.

 

Как и в других исследованиях Biobank, авторы учли такие данные, как социально-экономический статус, пола, алкоголь, индекс массы тела. Нарушение биоритмов вызывает психические и физиологические заболевания, то есть вызывает ухудшение здоровья, которое, в свою очередь влияет на биологические часы.

 

Когда внутреннее время нарушено, многое в организме происходит не так, как должно. Нарушенные часы усугубляют большинство проблем со здоровьем, а это реджигрирует биологические часы. Одна проблема усугубляет другую. И чтобы исправить положение дел, как это ни банально, мы должны спать по ночам и бодрствовать днем.

 

Обнадеживает то, что эффективным лечением здесь является нормализация хода биологических часов через простую корректировку распорядка дня. Все просто. Вы регулируете биоритмы (спите ночью, а не днем), это нормализует ваше здоровье, что, в свою очередь, благоприятно влияет на биологические часы.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Биологические часы
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