Ученые: Биологические часы можно корректировать

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Биологические часы тела меняют здоровье, но они могут быть исправлены. Понимание того, как время управляет жизнью, позволит принять эффективные меры.

Биологические часы по-прежнему связаны с большинством аспектов здоровья, настроения и производительности. Недавнее британское исследование британских специалистов из Biobank, в котором участвовало более 90 000 человек, недавно обратило внимание на то, как нарушение биологических часов влияет на психологию и физиологию человека и на обратную корреляцию.

Британское исследование использовало акселерометры в сотовых телефонах для наблюдения за тем, что бывает, если нормальная амплитуда человеческого существования (бодрствование днем и сон ночью) нарушается человеком.

Оказалось, что даже относительно небольшой сдвиг дневной активности на ночь связан с большой депрессией, биполярным расстройством, нестабильностью настроения, чувством одиночества, снижением статуса здоровья, ухудшением когнитивных процессов.

Как и в других исследованиях Biobank, авторы учли такие данные, как социально-экономический статус, пола, алкоголь, индекс массы тела. Нарушение биоритмов вызывает психические и физиологические заболевания, то есть вызывает ухудшение здоровья, которое, в свою очередь влияет на биологические часы.

Когда внутреннее время нарушено, многое в организме происходит не так, как должно. Нарушенные часы усугубляют большинство проблем со здоровьем, а это реджигрирует биологические часы. Одна проблема усугубляет другую. И чтобы исправить положение дел, как это ни банально, мы должны спать по ночам и бодрствовать днем.

Обнадеживает то, что эффективным лечением здесь является нормализация хода биологических часов через простую корректировку распорядка дня. Все просто. Вы регулируете биоритмы (спите ночью, а не днем), это нормализует ваше здоровье, что, в свою очередь, благоприятно влияет на биологические часы.