Ученые узнали, как настроение человека связано с погодой

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Психологический настрой самым непосредственным образом коррелирует с погодными и другими природными факторами — заявляют ученые из Соединенных Штатов Америки, решившие выяснить, как именно погода и время года воздействует на людей.

"Все мы знаем, что настроение улучшается, когда за окном светит солнце, и ухудшается, когда идет дождь. Ну, у среднестатистических, по крайней мере, людей. Но мы не знали, какие именно факторы являются здесь доминирующими, поэтому-то и решили посвятить этому вопросу исследование", — говорят авторы научной работы, сотрудники Университета Бригама Янга.

Масштабный проект, задуманный учеными, помог выявить интересную деталь — оказалось, что на настроение людей влияет в первую очередь продолжительность светового дня, а потом уже все остальное. То есть, например, интенсивность солнечного излучения тоже оказалась второстепенным фактором.

"Ветер, дождь, да хоть камни с неба — все это не так важно, если дело происходит летом, когда дни обладают максимальной продолжительностью. Вот такое вот внезапное открытие. Оно, кстати говоря, справедливо и для людей с выраженными психическими и психологическими проблемами", — отмечают исследователи.