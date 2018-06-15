Названа черта характера, которая мешает стать богатым

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Люди, достигающие успеха, обладают самыми разнообразными особенностями характера, но есть один фактор, объединяющий почти всех успешных людей. Они, как установили американские исследователи, предпочитают не общаться с пессимистами.

Пессимизму просто нет места в пространстве, где пахнет успехом — говорит Томас Корли, финансовый эксперт из США. Корли подвел итоги пятилетнего исследовательского проекта, в рамках которого он изучал так называемых "селф-мейд" миллионеров, то есть людей, построивших бизнес с нуля.

Все участвовавшие в проекте миллионеры, как выяснилось, окружали себя исключительно позитивными людьми. Вот такой вот простой секрет, который на самом деле вовсе не секрет.

"Оптимизм должен стать привычкой, если вы хотите достичь чего-то по-настоящему значимого. Но он, само-собой, но появится просто из воздуха, поэтому если вы хотите изменить свой вечно унылый пессимистический взгляд на жизнь, то вам придется произвести немалые усилия над собой. Однако результат того стоит, так что смело начинайте менять себя прямо сейчас", — говорит исследователь, добавляя, что оптимизм буквально заставляет мозг работать на все 100 процентов.