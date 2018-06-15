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Ученые научились передавать квантовую информацию при помощи звука‍

Пятница, 15 Июня 2018 10:21
Ученые научились передавать квантовую информацию при помощи звука‍ Фото из открытых источников

Квантовые компьютеры до сих пор не стали распространенной технологией из-за отсутствия специфических способов соединения квантовых компонентов — говорят ученые из Австрии и США, разработавшие инновационный способ передачи квантовых данных.

 

Сотрудники Гарвардского и Венского технологического университетов изобрели довольно оригинальный метод квантовой коммутации — для соединения квантовых модулей предлагается использовать так называемые фононы, то есть, "пакеты" из звуковых колебаний.

 

"Микроскопический алмазный цилиндр, вибрирующий на резонансной частоте, создает колебания, физику которых нельзя описать классическими законами. То есть, речь идет о квантовых звуковых колебаниях, при помощи которых мы может устанавливать устойчивую квантовую связь", — рассказывают авторы уникальной технологии.

 

"Кванты звука" могут использоваться для того, чтобы устанавливать квантовую запутанность между отдельными атомами, а это, как подчеркивают ученые, путь к эффективной передаче квантовой информации. Специалисты говорят, что эта технология характеризуется потрясающей масштабируемостью и перспективами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости квантовые технологии
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