Американка подала иск к NASA из-за лунной пыли‍

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Жительница Соединенных Штатов Америки, которой принадлежит пробирка с лунной пылью, подала в суд на Национальное аэрокосмическое агентство США. Зачем? Просто так.

Американка по имени Лаура Чикко опасается, что NASA может отобрать у нее ценный артефакт, поэтому решила нанести по агентству, что называется, "упреждающий удар". Пакет документов, подготовленный адвокатом женщины, уже был передан в суд. Представители NASA никак пока что не прокомментировали ситуацию.

Что вообще происходит? Откуда у американки лунный грунт? Почему NASA вдруг должно забирать его у нее? Ну, все, на самом деле, просто — грунт Лауре Чикко подарил Нил Армстронг, астронавт, который побывал на луне. Дело происходило в семидесятых годах прошлого столетия, когда Лаура была десятилетней девочкой. Артефакт хранился в доме ее родителей на протяжении многих лет, однако теперь, после их смерти, Лаура, вероятно, решила его продать.

А для этого, снова-таки вероятно, нужно установить подлинность лунного грунта в NASA. Но тут есть проблема — был прецедент, когда NASA не вернуло сумку с лунным грунтом, которую прислали в агентство для анализа подлинности. Вот от этого сценария и решила обезопаситься Лаура Чикко.