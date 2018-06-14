Физиологам удалось составить «фоторобот» бога‍

Масштабный опрос, устроенный физиологами из Соединенных Штатов Америки, позволил ученым составить что-то вроде "фоторобота Бога". Исследованию посвящен материал, появившийся на страницах научного журнала PLOS ONE.
Ученые провели опрос среди пятисот с лишним жителей США, которые относили себя к христианам. Респондентам демонстрировали заранее подготовленные изображения с лицами, из которых необходимо было выбрать такое, которое бы в максимальной степени походило на "лицо Бога". Затем полученные благодаря опросу картинки были объединены в одну — она и стала "портретом Бога по версии жителей США".
У разных групп американцев Бог, впрочем, разный. Афроамериканцы, например, видят Бога человеком, которому присущи некоторые специфические для темнокожих людей черты. Да что там афроамериканцы! Бог отличается даже у либералов и консерваторов — у первых он молодой и женственный, а у вторых более властный и "белый".
Молодые люди видят Бога в основном молодым, а представители старших возрастных групп, соответственно, представляют себе Господа в виде зрелого мужчины. Исследование, по словам экспертов, получилось весьма и весьма интересным. Теперь ученым предстоит обработать результаты проекта и найти неочевидные корреляции.
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