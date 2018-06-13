«Ангара-5» выведет на орбиту 600 спутников

Разрабатываемая в Российской Федерации спутниковая система "Сфера" будет доставляться на орбиту Земли при помощи тяжелых ракет "Ангара-5". Соответствующее заявление сделал накануне Николай Севастьянов, первый заместитель гендиректора государственной корпорации "Роскосмос".
"Сателлиты будут запускаться целыми кластерами — тяжелая ракета-носитель "Ангара-5", которая уже готова, позволяет осуществлять подобное", — сказал Севастьянов, добавив, что таким образом в околоземное пространство будут доставлены все шесть сотен космических аппаратов системы "Сфера".
Идеология, на основе которой создается система "Сфера", является естественным развитием идей, созданных при разработке и реализации проекта ГЛОНАСС — то есть, речь идет о многоспутниковой инфраструктуре, которая обеспечит своих пользователей качественной связью и навигацией. Действовать система, при этом, будет по всему миру.
Кроме связи и навигации, спутниковая группировка будет использоваться для дистанционного зондирования планеты — это направление, как отмечают компетентные эксперты, является весьма перспективным. Предполагается, что программа "Сфера" будет реализована на протяжении двадцатых годов двадцать первого столетия. Проект потребует инвестиций в объеме сотен миллиардов рублей.
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