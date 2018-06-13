Ученые: Человек способен дышать под водой долгое время‍

Люди могут дышать под водой — утверждает нидерландский ученый Йоганнес Килстр, протестировавший на добровольце уникальную жидкость для подводного дыхания.
Жидкость, разработанная физиологом в результате долгой и упорной научной работы, предназначена для заполнения легких. Которые в результате начинают получать необходимый организму кислород из воды.
"Эксперименты на тестовых животных и добровольцах показали, что кислородное голодание не наступает, если дышать под водой при помощи моей жидкости. Состав этого вещества пока что останется тайной — всему свое время", — заявил ученый.
Стоит отметить, что подобные разработки осуществлялись, например, в СССР, еще десятки лет назад. Да и в современной России такие исследования тоже проводятся — достаточно вспомнить таксу, которую "утопил" вице-премьер Дмитрий Рогозин в конце 2017-го года.
Однако физиологу из Нидерландов удалось продвинуться дальше других — его изобретение уже было протестировано на человеке. Добровольцем стал Фрэнк Фалежчик, профессиональный дайвер. Он говорит, что испытывал жидкость в течение нескольких часов и не почувствовал сколько-нибудь заметного ухудшения самочувствия.
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