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Ученые заявили о снижении уровня интеллекта человечества

Среда, 13 Июня 2018 09:17
Ученые заявили о снижении уровня интеллекта человечества Фото из открытых источников

Тесты на коэффициент интеллекта, которые ученые проводили в течение первой половины двадцатого века, демонстрировали постепенное повышение среднего интеллектуального уровня человечества, но во второй половине прошлого столетия что-то изменилось — к настоящему времени в результатах IQ-тестов прослеживается отрицательная динамика, указывающая на снижение умственных способностей людей.

 

Повышение среднего IQ, которое наблюдалось в первой половине двадцатого века, известно как эффект Флинна. В свое время ученые создали несколько гипотез для объяснения феномена. Предполагалось, например, что люди поумнели из-за более качественного образования и питания, а также более высокого уровня медицины.

 

И все бы хорошо, но эффект Флинна сменился эффектом, который пока еще не получил название, но по своей сути является прямо противоположным — результаты IQ-тестов, проведенных за последние четыре десятка лет, говорят о снижении среднего интеллектуального коэффициента.

 

"Мы проанализировали IQ-тесты жителей Норвегии, которые поступали на военную службу в период 1970-2009 годов. Всего было обработано семьсот тридцать тысяч тестов. И на основе полученных данных можно смело утверждать о понижении среднего IQ примерно на семь пунктов. С чем это связано — неизвестно, но есть мнение, что в основе явления лежит изменившийся образ жизни современных людей", — рассказывают норвежские ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости интеллект
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