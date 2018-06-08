Ученые рассказали, что делает песни популярными

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Невозможно точно предсказать будущую популярность песни. Даже эксперты ошибаются в своих прогнозах о том, какие песни станут хитами. Есть несколько причин, почему песни были настолько успешными (например, маркетинговые стратегии), но это тоже не всегда работает.

Известно, что людей привлекает все новое, необычное и разное. Может ли быть одной из причин успеха песен то, что они были необычными? Именно это решили проверить авторы исследования, опубликованного в издании Psychological Science.

Ученые провели анализ, оценив насколько тексты песен отличаются в конкретном жанре. Используя рейтинги Billboard, ученые Университета Пенсильвании и Университета Уилфрида Лорье выбрали данные ранжирования за три года для нескольких жанров музыки.

Итоговый набор данных включал около 1900 песен. Затем они выявили совпадение слов в текстах песен. Основываясь на данной информации, они определили тему каждой песни. Было выявлено десять часто встречающихся тем (гнев и насилие, движения тела, танцы, семья, девочки и авто, проблемная любовь, страсть, позитивность, духовность, улица).

Авторы также определили лирическую тематическую композицию каждого жанра. Сравнивая песни с этой точки зрения, ученые определили, какие песни были более нетипичными. Ими оказались те, что отличались меньшим количеством жанрового контента.

Именно они и были оценены слушателями как наиболее понравившиеся. Эти песни были более успешными в тех жанровых чартах, в которых они были более нетипичными. Итак, вывод. Чем менее характерны жанры, тем более успешна песня? Не совсем.

Авторы исследования уточняют, что песня должна быть достаточно похожей, «чтобы вызвать теплое свечение знакомого», но достаточно атипичной, чтобы «восприниматься новой и захватывающей». Именно поэтому ремиксы имеют высокие шансы стать популярными, представляя из себя новое прочтение любимых мелодий.