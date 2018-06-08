Пятница 08 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые рассказали, что делает песни популярными

Ученые рассказали, что делает песни популярными

Пятница, 08 Июня 2018 21:48
Ученые рассказали, что делает песни популярными Фото из открытых источников

Невозможно точно предсказать будущую популярность песни. Даже эксперты ошибаются в своих прогнозах о том, какие песни станут хитами. Есть несколько причин, почему песни были настолько успешными (например, маркетинговые стратегии), но это тоже не всегда работает.

 

Известно, что людей привлекает все новое, необычное и разное. Может ли быть одной из причин успеха песен то, что они были необычными? Именно это решили проверить авторы исследования, опубликованного в издании Psychological Science.

 

Ученые провели анализ, оценив насколько тексты песен отличаются в конкретном жанре. Используя рейтинги Billboard, ученые Университета Пенсильвании и Университета Уилфрида Лорье выбрали данные ранжирования за три года для нескольких жанров музыки.

 

Итоговый набор данных включал около 1900 песен. Затем они выявили совпадение слов в текстах песен. Основываясь на данной информации, они определили тему каждой песни. Было выявлено десять часто встречающихся тем (гнев и насилие, движения тела, танцы, семья, девочки и авто, проблемная любовь, страсть, позитивность, духовность, улица).

 

Авторы также определили лирическую тематическую композицию каждого жанра. Сравнивая песни с этой точки зрения, ученые определили, какие песни были более нетипичными. Ими оказались те, что отличались меньшим количеством жанрового контента.

 

Именно они и были оценены слушателями как наиболее понравившиеся. Эти песни были более успешными в тех жанровых чартах, в которых они были более нетипичными. Итак, вывод. Чем менее характерны жанры, тем более успешна песня? Не совсем.

 

Авторы исследования уточняют, что песня должна быть достаточно похожей, «чтобы вызвать теплое свечение знакомого», но достаточно атипичной, чтобы «восприниматься новой и захватывающей». Именно поэтому ремиксы имеют высокие шансы стать популярными, представляя из себя новое прочтение любимых мелодий.

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости песни
Главное за сутки
Премьер Италии поддержал идею Трампа о возвращении России в G8 Премьер Италии поддержал идею Трампа о возвращении России в G8 Новый итальянский премьер Джузеппе Конте поддержал американского президента Дональда Трампа, заявившего, что Россия должна вернуться в G8. Об этом политик написал на своей странице в твиттере, пишет Газета.ру. По словам…
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома. Отмечается, что встреча, тем не менее,…
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий…

Читайте также
Мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному Мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному Американские ученые рассказали, что мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному. Эмоции являются важным сигналом, сообщающим информацию. Например, гнев может сигнализировать о том, что кто-то пересекает границу,…
В Риме обнаружили нетронутую гробницу древнего атлета В Риме обнаружили нетронутую гробницу древнего атлета Римские археологи обнаружили нетронутую древнюю гробницу, в которой, судя по всему, когда-то был захоронен атлет. Новость об этом опубликовал ресурс The History Blog. По данным которого, "могила атлета" обнаружилась на…
Ученые обнаружили уникальный ген, отличающий человека от обезьяны‍ Ученые обнаружили уникальный ген, отличающий человека от обезьяны‍ Уникальная генетическая последовательность NOTCH2NL, обнаруженная учеными-генетиками в человеческом геноме, является основной причиной того факта, что мозг человека гораздо больше, чем мозг обезьян. Гену NOTCH2NL было посвящено несколько больших материалов, появившихся…
Ученые определили, как предки индейцев попали в Америку Ученые определили, как предки индейцев попали в Америку Миновав Берингию и оказавшись в Северной Америке, предки индейцев, как предполагают ученые, некоторое время перемещались на лодках вдоль тихоокеанского побережья, а затем по каким-то причинам разделились на две группы —…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.