Российские математики создали «портреты» успешных ученых

Математики из Московского физико-технического института и Российской академии наук решили проанализировать работы самых цитируемых ученых и вывести что-то вроде "портретов" успешных деятелей науки. Выводы, полученные по итогам этого интересного научного проекта, появились на страницах издания "Управление большими системами".
"В каждой научной дисциплине есть определенный стиль, какие-то особенности в процедурах публикации и цитирования, а также прочие тонкие вещи, по которым и определяются лидеры. Нельзя создать универсальную систему оценивания ученых — методика, которая подходит для биологов, не подойдет для филологов", — говорит математик Павел Чеботарев, сотрудник Института проблем управления РАН.
Еще одна проблема, мешающая создать универсальную систему оценки успешности ученых, заключается в том, что представители некоторых научных дисциплин (ядерной физики, например) часто работают в огромных по численности коллективах. Цитируемость ученых тоже не является показателем успешности — можно опубликовать заведомо ложную работу, но стать очень цитируемым.
Чеботарев, а также его коллега Илья Васильев из МФТИ, попытались преодолеть все эти проблемы и все-таки создать эффективную систему оценки. В результате у представителей разных областей науки отыскались определенные общие черты.
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