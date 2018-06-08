Российские математики создали «портреты» успешных ученых

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Математики из Московского физико-технического института и Российской академии наук решили проанализировать работы самых цитируемых ученых и вывести что-то вроде "портретов" успешных деятелей науки. Выводы, полученные по итогам этого интересного научного проекта, появились на страницах издания "Управление большими системами".

"В каждой научной дисциплине есть определенный стиль, какие-то особенности в процедурах публикации и цитирования, а также прочие тонкие вещи, по которым и определяются лидеры. Нельзя создать универсальную систему оценивания ученых — методика, которая подходит для биологов, не подойдет для филологов", — говорит математик Павел Чеботарев, сотрудник Института проблем управления РАН.

Еще одна проблема, мешающая создать универсальную систему оценки успешности ученых, заключается в том, что представители некоторых научных дисциплин (ядерной физики, например) часто работают в огромных по численности коллективах. Цитируемость ученых тоже не является показателем успешности — можно опубликовать заведомо ложную работу, но стать очень цитируемым.

Чеботарев, а также его коллега Илья Васильев из МФТИ, попытались преодолеть все эти проблемы и все-таки создать эффективную систему оценки. В результате у представителей разных областей науки отыскались определенные общие черты.