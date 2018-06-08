Ученые: Кислый вкус во рту толкает человека на риск чаще

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Кислый вкус провоцирует рискованное поведение — выяснили ученые из Великобритании, осуществившие уникальный эксперимент, описанный на страницах научного издания Scientific Reports.

Звучит довольно странно, но если накормить или напоить человека чем-то кислым, то он будет демонстрировать повышенную склонность к риску. И этот эффект не зависит от культурных особенностей человека, а также от индивидуальной склонности к рискованным поступкам.

"Считается, что разум, которым мы обладаем, позволяет принимать решения взвешенно, анализируя все доступные факты и оценивая возможные последствия. В идеальном случае это, наверное, так, но в реальной жизни все совсем иначе — факторы, склоняющие людей к тем или иным решениям, иногда столь странные и неуловимые, что сложно даже представить себе это. Ну кто бы мог подумать, например, что на решения влияет вкус во рту?", — говорит Марианна Обрист, сотрудник Сассекского университета.

Теперь ученые думают, как бы использовать свое открытие во благо — предполагается, в частности, что кислый вкус может использоваться для того, чтобы подталкивать неуверенных в себе людей к каким-то важным для них поступкам.