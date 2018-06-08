Учёные обнаружили останки самых древних четвероногих животных

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Четвероногие животные появились на Земле как минимум триста шестьдесят пять миллионов лет назад — заявляют палеонтологи, обнаружившие останки древнейших четвероногих на территории Южно-Африканской республики.

Посвященная находке публикация появилась накануне на страницах издания Science. В материале говорится, что самые древние из известных науке останки четвероногих были обнаружены в той части Африки, которая 365 млн лет назад располагалась за полярным кругом.

"И этот момент является особенно интересным. Потому что все останки древних четвероногих, которые обнаруживались ранее, принадлежали животным, обитавшим в тропических районах. А здесь мы имеем дело с костями животных, которые жили за полярным кругом. То есть, общепринятая версия, согласно которой жизнь появлялась только в теплых регионах, может не соответствовать действительности", — говорит палеонтолог Пер Альберг из расположенного в Швеции университета Упсалы.

Ученые до сих пор не знают, как конкретно осуществлялся переход жизни от моря к суше — всем известно, что примерно 370 млн лет назад кистеперые рыбы начали присматриваться к суше, но как именно это происходило — неизвестно. Находка, сделанная в ЮАР, может пролить свет на эту загадку.