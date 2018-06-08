На Марсе обнаружили признаки существования жизни‍

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Марсианский ровер Curiosity, неустанно исследующий поверхность Красной планеты, нашел кое-что по-настоящему интересное — изучая отложения на дне высохшего водоема, марсоход наткнулся на молекулы органического происхождения. Об уникальной находке, сделанной аппаратом, сообщает информационный ресурс inforeactor.ru

По словам официальных представителей американского аэрокосмического агентства NASA, органические соединения, найденные марсоходом на дне пересохшего озера, относятся к классу "жестких" молекул.

"Этим отложениями примерно три миллиарда лет. Мы и раньше подозревали, что в те времена на Марсе существовала такая же, как на Земле, биосфера, но теперь получили железное доказательство того, что четвертая планета Солнечной системы была обителью органической жизни в далеком прошлом", — рассказывают сотрудники NASA.

Некоторые эксперты, впрочем, сомневаются в том, что обнаруженные аппаратом Curiosity молекулы свидетельствуют о жизни. Эти вещества, как предполагают скептики, могли образоваться и сами по себе. "Говорить о том, что Марс был обитаемым, опираясь лишь на горстку молекул — слишком наивно", — добавляют эксперты.