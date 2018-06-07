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Химики создали полупроводниковый материал из грибов

Четверг, 07 Июня 2018 13:14
Химики создали полупроводниковый материал из грибов Фото из открытых источников

Органическая полупроводниковая пленка, созданная американскими химиками из пигмента, выделенного из аскомицетных грибов, обладает уникальными оптическими и электрическими свойствами, делающими новый полупроводник перспективным материалом для оптоэлектроники.

 

Статья, посвященная чудо-полупроводнику из грибов, появилась на страницах научного издания MRS Advances.

 

"Красящие пигменты из грибов довольно широко применялись в прошлом, однако в последнее время их вытеснили синтетические вещества. Однако грибы по-прежнему могут удивить нас своими просто-таки волшебными пигментами, из которых, как выяснилось, можно делать уникальные полупроводниковые материалы", — говорит автор разработки, сотрудник Университета штата Орегон (США) Оксана Островерхова.

 

Химики, которых возглавила Островерхова, выделили из грибов Chlorociboria aeruginosa и Chlorociboria aeruginascens сине-зеленый пигмент ксилиндеин и провели с ним ряд опытов, по итогам которых узнали, что ксилиндеин отлично поглощает свет в видимой части спектра.

 

"Мы смешали ксилиндеин с полиметилметакрилатом, а затем получили из этой смеси осадок в виде пористой аморфной пленки. Если покрыть ей электроды, то получается интересный полупроводник, перспективный в точки зрения разработки оптоэлектронных устройств", — рассказывает Оксана Островерхова.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости полупроводник
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