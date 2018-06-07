Ученые: То, что сначала привлекает нас к партнеру, часто позже отталкивает

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У всех нас есть слабые и сильные стороны. Например, вы склонны к пессимизму, и это не нравится другим людям, но вы также хороши тем, что в любой ситуации имеете план Б.

Однако в романтических отношениях, нас могут раздражать и сильные стороны. Часто нас привлекает то, чем наши партнеры отличаются от нас, но позднее именно это может начать раздражать, рассказывается в статье психолога из Кентерберийского Университета.

Вы можете снизить напряжение в отношениях, возникшее из-за этого и усилить близость, если признаете двойственность сильных сторон. Мы часто жалуемся на то, что раздражает, и молчим о том, что нам нравится. То есть нужно концентрироваться не на раздражающем аспекте сильных сторон, а на положительном.

Вот несколько примеров. Вас раздражает, что ваш партнер редко находит время для вас двоих и всегда занят с друзьями или помогает соседям. С другой стороны, он веселый и компанейский, за что и любим многими.

Ваш партнер «не продвинут» в IT и всегда задает вам вопросы, связанные с данной темой, зато он не одержим своим гаджетом и не приклеен к нему как большинство. Ваш партнер не организован и неопрятен, но он и не придирается к вам по поводу того, что пол не идеально чистый.

Вам не нравится, что ваш партнер слишком балует детей, однако он также поступает и с вами, и это приятно. Ваш партнер зациклен на том, чтобы все лежало на своих местах, зато он ничего не теряет, а в доме порядок.