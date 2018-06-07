Четверг 07 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые: То, что сначала привлекает нас к партнеру, часто позже отталкивает

Ученые: То, что сначала привлекает нас к партнеру, часто позже отталкивает

Среда, 06 Июня 2018 22:26
Ученые: То, что сначала привлекает нас к партнеру, часто позже отталкивает Фото из открытых источников

У всех нас есть слабые и сильные стороны. Например, вы склонны к пессимизму, и это не нравится другим людям, но вы также хороши тем, что в любой ситуации имеете план Б.

 

Однако в романтических отношениях, нас могут раздражать и сильные стороны. Часто нас привлекает то, чем наши партнеры отличаются от нас, но позднее именно это может начать раздражать, рассказывается в статье психолога из Кентерберийского Университета.

 

Вы можете снизить напряжение в отношениях, возникшее из-за этого и усилить близость, если признаете двойственность сильных сторон. Мы часто жалуемся на то, что раздражает, и молчим о том, что нам нравится. То есть нужно концентрироваться не на раздражающем аспекте сильных сторон, а на положительном.

 

Вот несколько примеров. Вас раздражает, что ваш партнер редко находит время для вас двоих и всегда занят с друзьями или помогает соседям. С другой стороны, он веселый и компанейский, за что и любим многими.

 

Ваш партнер «не продвинут» в IT и всегда задает вам вопросы, связанные с данной темой, зато он не одержим своим гаджетом и не приклеен к нему как большинство. Ваш партнер не организован и неопрятен, но он и не придирается к вам по поводу того, что пол не идеально чистый.

 

Вам не нравится, что ваш партнер слишком балует детей, однако он также поступает и с вами, и это приятно. Ваш партнер зациклен на том, чтобы все лежало на своих местах, зато он ничего не теряет, а в доме порядок.

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Отношения
Главное за сутки
РФ запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии РФ запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии Россия запретила въезд в страну ряду "особо русофобски настроенных" политиков и общественных деятелей из Эстонии, сообщили в МИД. Этот шаг стал ответом на действия Таллина, который запретил въезд в страну…
Владимир Путин назвал единственную цель России Владимир Путин назвал единственную цель России Единственной целью России является улучшение жизни граждан, заявил президент Владимир Путин. «Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна и у нас в…
На Украине ответили на планы России возобновить производство «Русланов» На Украине ответили на планы России возобновить производство «Русланов» Украинское ГП "Антонов" считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России, сообщили изданию "Обозреватель" в пресс-службе предприятия. Ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил,…

Читайте также
Генетики нашли в ДНК мужчин следы древней «войны кланов»‍ Генетики нашли в ДНК мужчин следы древней «войны кланов»‍ Генетикам удалось разобраться в причинах довольно странного феномена, который заключается в резком снижении генетического разнообразия передаваемой по мужской линии Y-хромосомы, произошедшем, судя по ДНК современных мужчин, около пяти-семи тысяч лет…
Мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному Мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному Американские ученые рассказали, что мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному. Эмоции являются важным сигналом, сообщающим информацию. Например, гнев может сигнализировать о том, что кто-то пересекает границу,…
Ученые обнаружили уникальный ген, отличающий человека от обезьяны‍ Ученые обнаружили уникальный ген, отличающий человека от обезьяны‍ Уникальная генетическая последовательность NOTCH2NL, обнаруженная учеными-генетиками в человеческом геноме, является основной причиной того факта, что мозг человека гораздо больше, чем мозг обезьян. Гену NOTCH2NL было посвящено несколько больших материалов, появившихся…
Ученые определили, как предки индейцев попали в Америку Ученые определили, как предки индейцев попали в Америку Миновав Берингию и оказавшись в Северной Америке, предки индейцев, как предполагают ученые, некоторое время перемещались на лодках вдоль тихоокеанского побережья, а затем по каким-то причинам разделились на две группы —…
Фото
Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы

На бумаге, водопад Свартифосс ничем не примечателен. Он не входит в первую десятку самых больших по ...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.