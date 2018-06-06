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Ученые: Общение с собакой влияет на человеческий организм‍

Среда, 06 Июня 2018 09:27
Ученые: Общение с собакой влияет на человеческий организм‍ Фото из открытых источников

Собаки и люди просто-таки созданы друг для друга — уверена Мэг Ольмерт, автор книги "Биология связи человека с животными". Эксперт считает, что общение с собаками воздействует на человеческий организм самым благоприятным образом.

 

"Люди наладили процесс коммуникации с предками современных собак около сорока пяти тысяч лет назад — это, если что, уже очень и очень давно. Археологические исследования, в результате которых были найдены и изучены кости древних собак, не дают усомниться в том, что собаки сыграли весьма важную роль в становлении человеческой цивилизации", — говорит Мэг Ольмерт.

 

Но главное, по словам Ольмерт, это удивительная обратная связь, которая существует между человеком и собакой на поведенческом, психологическом, нейрохимическом и других уровнях.

 

"Когда вы общаетесь со своим четвероногим питомцем, у вас активизируется сегменты мозга, отвечающие за синтез окситоцина, дофамина, а также других важнейших гормональных веществ. То есть даже сам по себе факт общения с собакой уже приносит колоссальную пользу для организма — снижается артериальное давление, сердце начинает работать в более оптимальном ритме, и так далее", — добавляет ученый.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости собака
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