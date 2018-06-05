Как мотивировать ребенка без вознаграждения

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Все когда-нибудь пытались изменить поведение вашего ребенка, предлагая ему награду. Предложить десерт, если он скушает суп или кашу. Купить игрушку, если он будет вести себя хорошо.

Во всех этих случаях вы используете классическую методику обучения в психологии, называемую оперантным кондиционированием. Логика, лежащая в его основе, довольно интуитивна и понятна. Поведение, которое вознаграждается, скорее всего, повторится. Эта методика используется в дрессировке животных.

Этот тип системы вознаграждения состоит в том, что он учит человека ожидать вознаграждения в обмен на определенное поведение. Опасность в том, что если вы перестанете вознаграждать поведение, высока вероятность, что оно исчезнет.

Другая потенциальная опасность заключается в том, что, в конце концов, когда вы попросите их сделать что-то, они ответят что-то вроде «а что я получу за это». По данным исследований, материальная награда, или то, что психологи называют внешней мотивацией делать что-то, подрывает развитие внутренней мотивации.

Другими словами, если дети будут вознаграждены за то, что хорошо учатся в школе, их мотивация к обучению станет основываться на получении вознаграждений, а не на любой внутренней оценке знаний. В исследовании ученые попросили студентов поразмышлять над головоломкой в лаборатории.

Половине студентов сказали, что им заплатят за выполнение головоломки, а другой половине ничего не обещали. Как вы думаете, какая группа работала над головоломкой дольше? Это были студенты, которым не платили. Они добровольно продолжали работать над головоломкой.

Как отмечается в статье ученого университета Рутгерса, оплата студентов, то есть внешнее вознаграждение, уменьшала их внутреннюю мотивацию к выполнению головоломки. Аналогичные результаты были обнаружены и у детей дошкольного возраста, которым разрешили играть с набором маркеров.

Затем одной группе детей было предложено поиграть с маркерами, чтобы получить сертификат с золотой печатью и лентой на нем. В двух других условиях дети либо не получали награды, либо им давали награду в качестве сюрприза после того, как они играли с маркерами, и им не говорили заранее, что они получат какой-либо сертификат.

Дети, которые ожидали получить вознаграждение за игру с маркерами, были значительно менее заинтересованы в игре с маркерами впоследствии. А вот в двух других группах интерес детей к игре с маркерами оставался неизменным. Это не означает, что награды никогда не должны использоваться. Просто они должны применяться стратегически.

Если вы пытаетесь научить детей чему-то важному, способ вознаграждения не подойдет. Более эффективным является вознаграждение в обмен на оценки или достижения в школе. Внутренняя мотивация связана с обучением ради обучения, тогда как внешняя мотивация связана с обучением ради награды.